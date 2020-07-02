Terminalde güvenlik güçleri devreye girdi, askerler sosyal mesafeyle uğurlandı Bursa'da asker uğurlamasında yaşanan kalabalık görüntülerine polis izin vermedi.

Bursa'da asker uğurlamasında yaşanan kalabalık görüntülerine polis izin vermedi. Şehirlererası Otobüs Terminali'nde görev yapan polis ekipleri ve bekçiler aileleri uyardı. Gençler maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak vatani görevlerine gönderildi.

81 il genelinde askerlik görevini yapmak için toplanan vatandaşların otogarlarda oluşturduğu görüntüler Türkiye gündemine damga vurmuştu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan polisler ve bekçiler, aileleri sürekli uyardı.

Dün akşam saatlerinde başlayan asker uğurlama yoğunluğu geç saatlere kadar sürdü. Ancak polisin aldığı tedbirler ile vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA