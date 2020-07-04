Tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı
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Tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı

Tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı İNGİLTERE'den 160 yolcusuyla kalkan TI232 sefer sayılı uçak, Kahramanmaraş Havalimanı'na indi.

Tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı
04.07.2020 03:36 | Son Güncelleme: 04.07.2020 03:39

Tarihinde yurt dışından gelen ilk uçak törenle karşılandı
İNGİLTERE'den 160 yolcusuyla kalkan TI232 sefer sayılı uçak, Kahramanmaraş Havalimanı'na indi. Yolcular, şehrin tarihinde yurt dışından direkt havalimanına inen ilk uçak olması nedeniyle Maraş Dondurması ve çiçekle karşılandı.
Kahramanmaraşlı turizmci iş insanı Selahattin Pınarbaşı'nın organizesiyle gerçekleşen uçuşta Londra'dan 160 yolcusuyla havalanan TI232 sefer sayılı uçak, saat 19.00'da Kahramanmaraş Havalimanı'na indi. Yolcuları havalimanında TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ile yakınları karşıladı.
Pasaport işlemlerinin ardından yurt dışı gelen yolcu kapısından çıkış yapan yolcuları Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi ve Pazarcık Belediyesi temsilcileri çiçeklerle karşılayarak Maraş Dondurması ikram etti.
'BU HAVAALANINA ULUSLARARASI İNİŞLERİN YAPILMASINI DEVAM ETTİRECEĞİZ'
Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekili olarak gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Hamdolsun bir şey başardık. Biz ilk defa 2.5 yıl önce Sayın Bülent Tüfenkçi Ticaret Bakanıyken buranın gümrüklü kapı haline gelmesini sağladık. Uzun görüşmelerden sonra sayın bakanın onayıyla onu sağlamıştık. Bugün ise Avrupa'dan charter seferini Londra'dan non-stop olarak havaalanımıza indirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin çocuğu, bu işlerle iştigal eden Selahattin bey beni aradı, 'Birçok vilayete non-stop yolcu götürüyoruz ama Kahramanmaraş'ımıza daha olmadı bize destek olun' dedi. Biz de bütün gücümüzle yanında olacağımızı söyledik. Hafta sonu Ulaştırma Bakanımıza bizzat Selahattin beyin talebini ilettik. Bakanımıza da teşekkür ediyorum direkt talimat verdi ve insanlarımız kendi evine Londra'dan direkt indi. Bu havaalanına uluslararası inişlerin yapılmasını devam ettireceğiz. Şehrimiz buna layıktır" diye konuştu.
'KAHRAMANMARAŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN'
Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı ise Londra'dan gelen uçağın yurt dışından direkt uluslararası uçuşla Kahramanmaraş Havaalanı'na inen ilk uçak olduğunu belirterek, "Kahramanmaraş için önemli bir gün, önemli bir tarih. Bunu hak ediyordu. Yıllardır gerçekleştirilen çalışmalarla da mevcut altyapısıyla, kültür turizm alanında değerleriyle, doneleriyle Kahramanmaraş'ın büyük bir şehir olduğunu ve her türlü organizasyona, çalışmaya cevap verebileceğini ifade ediyorduk. Nitekim bugün bir ilk gerçekleşiyor Kahramanmaraş için. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
'SEVE SEVE RİSK ALMAYA HER ZAMAN HAZIRIM'
Selahattin Pınarbaşı da desteklerinden dolayı Celalettin Güvenç'e teşekkür ederek, "Londra'da yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı yaşıyor ve bunun yaklaşık 100 bini Kahramanmaraşlı. Neden olmasın, potansiyel var. Afşinlisi, Pazarcıklısı, Elbistanlısı, Göksunlusu neden Londra'dan direkt kendi şehirlerine gelmesinler. Benim projelerim var ve bu anlamda gereken ilgiyi, desteği görürsek seve seve risk almaya her zaman hazırım" şeklinde konuştu.
Gurbetçiler de İngiltere'den Kahramanmaraş'a gelebilmek için çoğunlukla İstanbul'a indiklerini, ondan sonra ikinci bir uçak ya da karayolunu kullanarak Kahramanmaraş'a geldiklerini belirterek, "Direkt uçuş çok iyi oldu. Londra'dan Kahramanmaraş'a direkt uçuşların devamını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

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