Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı (2)
TAKSİCİ SERBEST KALDI Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indiren taksi sürücüsü M.B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
28.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:03
TAKSİCİ SERBEST KALDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, doğum yapmak üzere olan kadını aracından indiren taksi sürücüsü M.B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA