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Çayırova'da Otomobil Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

18 Aralık 2023 17:01 Güncelleme: 17:02 Abone Ol

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere saplanan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti. Sürücü baba ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden anne Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.