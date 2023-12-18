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Çayırova'da Otomobil Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyere saplanan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti. Sürücü baba ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden anne Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere saplanan otomobildeki anne ile oğlu öldü, sürücü baba yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Sadettin Malkoç (64) idaresindeki 41 UH 489 otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Ayşe Malkoç'un bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Bu arada ailenin İstanbul'dan hastaneden döndükleri belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çayırova Kocaeli Ankara Fatih Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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