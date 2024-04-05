Kocaeli'de Kumar Operasyonu: İşyerinde Kumar Oynatanlara İşlem Yapıldı

Koceli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince yapılan baskında işyerinde kumar oynatan ve oynayanlara işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde Çayırova ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, D.D. isimli şahsın işyerinde kumar oynattığı tespit edildi. D.D'ye adli işlem yapılırken kumar oynayan 3 şahıs hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca kumarda elde edilen 800 TL'ye el konuldu. - KOCAELİ