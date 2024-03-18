Muharrem Gökçe kimdir? CHP Kocaeli Çayırova Belediye Başkan Adayı Muharrem Gökçe kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Çayırova Belediye Başkan adayı ise Muharrem Gökçe. Muharrem Gökçe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUHARREM GÖKÇE KİMDİR?

Muharrem Gökçe, 1982 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Çayırova'da bir fabrikanın müdürlüğü görevini üstlenirken, CHP Parti Meclisi tarafından Çayırova Belediyesi Başkan adayı olarak gösterilmiştir. Bu gösterilme, geniş bir kesim tarafından tanınmasını sağlamıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.