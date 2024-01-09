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Çayırova'da Gecekonduda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda gecekondu kullanılamaz hale geldi ve bir kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi 116. Sokakta D.Ö'ye (73) ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen D.Ö, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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