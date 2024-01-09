Çayırova'da yaşlı çiftin evinde yangın çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşlı çiftin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Yaşlı çiftin yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar eve girerek yaşlı çifti çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ