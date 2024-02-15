Çayırova'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteyner Yangında Kül Oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Özgürlük Mahallesi 210/1 Sokak'taki inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, konteynerde çıkan yangını söndürdü. Yangın sebebiyle konteynerde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ