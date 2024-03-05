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Komşu Tartışmasında Türkiye Şampiyonu Boksör Vuruldu

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında kanalizasyon sebebiyle çıkan tartışmada, 17 yaşındaki Türkiye Şampiyonu boksör tabancayla vuruldu. Saldırgan olay yerine gözaltına alındı, sporcu ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnönü Mahallesi 150. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut K. ile Yunus N. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Davut K., yanındaki tabancasını çıkartarak Yunus N.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yunus N. kanlar içinde yer yığıldı. Silah sesini duyan Yunus N'nin bir yakını koşarak sokağa geldi. Davut K., bu kez Yunus N.'nin yakınına ateş açtı. Kurşunların hedefi olmaktan şans eseri kurtulan yakını bir aracın arkasına sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince Davut K., etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Davut K. karakola götürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yunus N., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri incele ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.

Akan kanalizasyon sebebiyle vurmuş

Öte yandan, Davut K.'nin Yunus N. ile komşu olduğu evlerinin ise sokak üzerinde karşılıklı olarak bulunduğu aktarıldı. Akan kanalizasyon sebebiyle komşular arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tehditlerle büyüyen tartışmamın sonrasında olayın yaşandığı aktarıldı. Yunus N.'nin muaitai sporuyla uğraştığı ve Türkiye şampiyonluğu bulunduğu bildirildi.

"Bana da 2 el sıktı"

Dehşet anlarını anlatan Yunus N.'nin yakını, "'Dünyayı başına zindan ederim, bunları yok ederim burası ya bana kalacak ya da onlara kalacak' diyordu. Evde oturuyordum misafirimi yolcu ettim ardından bir ses geldi koşup geldik. Yeğenime sıkmış. 'Sen hayırdır tehdit edip, çocuklara sıkıyorsun' dedim, bana da 2 el sıktı. Dolmuşun arkasına kaçtım" dedi.

"'Burayı başınıza zindan ederim, Gebze size kalmaz' diyordu"

Canını zor kurtardığını söyleyen Yunus N.'nin yakını, "Polis ekipleri gelene kadar bizi tehdit edip, etrafa ateş etti. Polisi gördü hala da bize doğru ateş etmeye kalkıyor. Yunus boksördü ama kavgaya girmedi. Vuran 50 yaşında, vurulan 17 yaşında adam hepimizi tehdit ediyor. 'Burayı başınıza zindan ederim, Gebze size kalmaz' diyordu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çayırova Türkiye Kocaeli Suç 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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