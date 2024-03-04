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Kocaeli'de Yoğun Sis Etkili Oldu

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Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde sabah saatlerinde bastıran sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler dikkatli seyretti, yapılar yoğun siste kayboldu.

Kocaeli'nin Gebze ve Çayırova ilçelerinde sis etkili oldu.

Gebze'de sabah saatlerinde bastıran sis nedeniyle Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu, Osmangazi Köprüsü mevkilerinde görüş mesafesi düştü.

Sis, Sultan Orhan, İnönü, Hacı Halil, Osman Yılmaz, Barış ve Adem Yavuz mahalleleri ile Çayırova ilçesinde de etkisini gösterdi.

Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, bölgedeki yapılar yoğun siste adeta gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

Çayırova Kocaeli Gebze Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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