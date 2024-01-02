Kocaeli'de Eski Eşini Tüfekle Vurarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de eski eşini tüfekle vurarak öldüren, olaya müdahale etmek isteyen arkadaşını da yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Çayırova ilçesinde dün eski eşi Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Arzu Çınar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya müdahale etmek isterken saçmaların hedefi olan zanlının arkadaşı Kadir U. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan Yasin D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halindeyken eski eşi Arzu Çınar'ı görmüş, araçtan inen Yasin D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu Çınar ile olaya müdahale etmek isteyen arkadaşı yaralanmıştı. Zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı.