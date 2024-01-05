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Çayırova'da Genç Kadının Organları 6 Kişiye Hayat Verecek

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan genç kadın, beyin kanaması sonucu hayatını kaybederken organlarını bağışlayarak 6 kişiye hayat verecek.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan genç kadın, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybederken organları 6 kişiye hayat verecek.

Çayırova'da yaşayan Özge Berber, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi bugün öğlen namazını müteakip saat 14.00'te Darıca Gültepe Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Gebze'de toprağa verilecek. Genç kadının organlarını bağışlaması sonucu 6 kişinin hayatının kurtulacağı da öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çayırova Kocaeli Ölüm 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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