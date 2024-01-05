Çayırova'da hammadde yüklü kamyon ile panelvan çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen kazada, hammadde yüklü kamyon ile panelvan çarpıştı. Kazada panelvan sürücüsü hafif yaralandı ve ambulansta tedavi edildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hammadde yüklü kamyon ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Şekerpınar Mahallesi Ece Sokak'ta Sedat C. idaresindeki 34 PH 7724 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen Muzaffer A. yönetimindeki hammadde yüklü kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.