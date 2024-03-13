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Çayırova'da hafif ticari araçla otomobil çarpışması: 3 yaralı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde S.M. idaresindeki 41 AEZ 009 plakalı hafif ticari araç ile Ş.M. yönetimindeki 41 AOS 967 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kazada, sürücüler ile otomobildeki çocuk M.M. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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