Çayırova'da İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçi servisi ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.M'nin idaresindeki 35 MA 3462 plakalı kamyonet, Akse Mahallesi Çayırova Çevreyolu mevkisinde A.E'nin kullandığı 41 P 1045 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
Kazada, işçi servisindeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.