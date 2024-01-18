Kocaeli'de Kardeş Kavgası: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kardeşini darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi 131 Sokak'ta kardeşler S.B. ve F.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada kardeşi tarafından darp edilen F.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.B, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.