Üye Girişi
Haberler

Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü

Güncelleme:

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafoda çıkan yangın elektrik kablolarına sirayet etti. Elektrik kabloları adeta bomba gibi patlarken, gökyüzünün karanlığını alevler aydınlattı. Yangın çevre binalara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 sokak karanlığa gömüldü.

Elektrik kabloları bomba gibi patladı: 10 sokak karanlığa gömüldü

Trafoda yangın elektrik kablolarına sirayet etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafoda çıkan yangın elektrik kablolarına sirayet etti. Elektrik kabloları adeta bomba gibi patlarken, gökyüzünün karanlığını alevler aydınlattı. Yangın çevre binalara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 sokak karanlığa gömüldü.

Olay, Çayırova Mahallesi 5210 Sokak'taki trafoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın çevre sokaklardaki elektrik kablolarına sirayet etti. Alevlere teslim olan elektrik kablolarında patlamalar meydana geldi. Gökyüzünün karanlığını alev ve patlamalar aydınlattı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ve Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle elektrik kablolarına yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sebebiyle yaralanan kimse olmazken trafoda ve elektrik kablolarında hasar oluştu. 10 Sokak karanlığa gömülürken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

"Patlamanın akabinde elektrikler kesildi"

Çayırova Mahallesi muhtar adayı Ahmet Yılmaz, "İftar vakti trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın akabinde elektrikler kesildi. Mahallemizin eski, trafoların yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Mahallemizin altyapıyla ilgili sorunları var. Trafolar kaldırmıyor, mahallemizin bir kısmında elektrik yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çayırova İtfaiye Kocaeli Olay Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Alanya adayı Cem Sak kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Alanya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aksu adayı Hakan Halim Akudan kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Aksu belediye başkan adayı kim oldu? Hasan Hüseyin Akıncı kimdir? İYİ Parti Konya Ilgın Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Akıncı kimdir? Hasan Furkan Küçükyağcı kimdir? İYİ Parti Konya Güneysınır Belediye Başkan adayı Hasan Furkan Küçükyağcı kimdir? Ufuk Demirbaş kimdir? İYİ Parti Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Ufuk Demirbaş kimdir? Abdülkadir Kıssal kimdir? İYİ Parti Konya Bozkır Belediye Başkan adayı Abdülkadir Kıssal kimdir? Ali Ay kimdir? İYİ Parti Konya Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Ay kimdir? İzzet Taşçı kimdir? İYİ Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan adayı İzzet Taşçı kimdir? Atilla Sayın kimdir? İYİ Parti Konya Altınekin Belediye Başkan adayı Atilla Sayın kimdir? İsmail Afşar kimdir? İYİ Parti Konya Akşehir Belediye Başkan adayı İsmail Afşar kimdir? Ali Üzlük kimdir? İYİ Parti Konya Akören Belediye Başkan adayı Aliye Çamlı kimdir? Ali Üzlük kimdir? İYİ Parti Konya Ahırlı Belediye Başkan adayı Ali Üzlük kimdir? DEVA Partisi Yüreğir adayı Yavuz Altun kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Yüreğir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yumurtalık adayı Uğur Karataş kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Yumurtalık belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Seyhan adayı Taner Özünal kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Seyhan belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title