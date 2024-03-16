Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli?
Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Hamza Ekşi hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hamza Ekşi'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HAMZA EKŞİ KİMDİR?
Hamza Ekşi, Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi mütahittir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.