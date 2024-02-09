Çayırova'da Cadde Ortasında Kavga: Yaralılar Var

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde cadde ortasında 2 grup tekmeli yumruklu kavgaya karıştı. Olayı polis ayırırken yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kavga, dün saat 22.30 sıralarında Çayırova ilçesi Emek Mahallesi Bosna Caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Cadde savaş alanına dönerken sesleri duyan mahalleli, polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olay sebebiyle yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. 2 grup arasında yaşanan kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ