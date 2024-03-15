DEVA Partisi Çayırova adayı İbrahim Çamkerten kimdir? 2024 DEVA Partisi Kocaeli Çayırova belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Çayırova belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Kocaeli Çayırova adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı İbrahim Çamkerten kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

İBRAHİM ÇAMKERTEN KİMDİR?

İbrahim Çamkerten, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Çayırova belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ÇAYIROVA ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Çayırova adayı belli oldu. DEVA Partisi Çayırova Belediye Başkan Adayı İbrahim Çamkerten oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.