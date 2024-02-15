Üye Girişi
Haberler

İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Özgürlük Mahallesi 210/1 Sokak'taki inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, konteynerde çıkan yangını söndürdü. Yangın sebebiyle konteynerde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çayırova İtfaiye Kocaeli İş Kazası İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title