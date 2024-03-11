Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahalesi sürüyor
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, boya ve kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yoğun dumanın olduğu yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Kocaeli'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir nalbura ait içerisinde boya ve kimyasal malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İl sınırında kalan yangına İstanbul'dan itfaiye ekipleri de yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin, yoğun dumanın oluştuğu yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.