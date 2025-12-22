TFF'den 29 futbolcuya kötü haber: Cezaları onandı

Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını reddetti.

TFF'nin yaptığı açıklama şöyle:

1. E.2025/1056 – K.2025/1033

Futbolcu Ahmet Buğrahan Tuncay'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1520 - K.2025-2026/1613 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Buğrahan Tuncay'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

2. E.2025/1057 – K.2025/1034

Futbolcu Ahmet Eren Özcelep'in PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1293 - K.2025-2026/1386 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ahmet Eren Özcelep'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

3. E.2025/1058 – K.2025/1035

Futbolcu Atakan Gündüz'ün PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1216 - K.2025-2026/1309 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Atakan Gündüz'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

4. E.2025/1059 – K.2025/1036

Futbolcu Berat Değirmenci'nin PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1154 - K.2025-2026/1247 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berat Değirmenci'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

5. E.2025/1060 – K.2025/1037

Futbolcu Berkay Çakır'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1152 - K.2025-2026/1245 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkay Çakır'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

6. E.2025/1061 – K.2025/1038

Futbolcu Berkehan Biçer'in PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1313 - K.2025-2026/1406 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Berkehan Biçer'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

7. E.2025/1062 – K.2025/1039

Futbolcu Buğra Şahiner'in PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1435 - K.2025-2026/1528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Buğra Şahiner'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

8. E.2025/1063 - K.2025/1040

Futbolcu Burak Efe Arslan'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1263 - K.2025-2026/1356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Burak Efe Arslan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

9. E.2025/1064 – K.2025/1041

Futbolcu Ethem Balcı'nın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1264 - K.2025-2026/1357 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ethem Balcı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

10. E.2025/1065 – K.2025/1042

Futbolcu Hakan Olkan'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1658 - K.2025-2026/1751 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hakan Olkan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

11. E.2025/1066 – K.2025/1043

Futbolcu Harun Kaya'nın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1406 - K.2025-2026/1499 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Harun Kaya'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

12. E.2025/1067 – K.2025/1044

Futbolcu Hıdır Aytekin'in PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1405 - K.2025-2026/1498 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Hıdır Aytekin'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

13. E.2025/1068 – K.2025/1045

Futbolcu İshak Kurt'un PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1137 - K.2025-2026/1230 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İshak Kurt'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

14. E.2025/1069 – K.2025/1046

Futbolcu İsmail Karakaş'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1267 - K.2025-2026/1360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu İsmail Karakaş'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

15. E.2025/1070 – K.2025/1047

Futbolcu Kaan Onaran'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1318 - K.2025-2026/1411 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kaan Onaran'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına ,oybirliğiyle,

16. E.2025/1071 – K.2025/1048

Futbolcu Kadir Mert Örentepe'nin PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1419 - K.2025-2026/1512 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kadir Mert Örentepe'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

17. E.2025/1072 – K.2025/1049

Futbolcu Kerem Hayta'nın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1112 - K.2025-2026/1205 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kerem Hayta'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

18. E.2025/1073 – K.2025/1050

Futbolcu Kuban Altunbudak'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1495 - K.2025-2026/1588 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kuban Altunbudak'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

19. E.2025/1074 – K.2025/1051

Futbolcu Mehmet Tosun'un PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1270 - K.2025-2026/1363 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Mehmet Tosun'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

20. E.2025/1075 – K.2025/1052

Futbolcu Muhammed Baltacı'nın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1150 - K.2025-2026/1243 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muhammed Baltacı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

21. E.2025/1076 – K.2025/1053

Futbolcu Muharrem Tunay Meral'in PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1407 - K.2025-2026/1500 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Muharrem Tunay Meral'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

22. E.2025/1077 – K.2025/1054

Futbolcu Murat Can Bölükbaşı'nın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1314 - K.2025-2026/1407 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Murat Can Bölükbaşı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

23. E.2025/1078 – K.2025/1055

Futbolcu Ramazan Övüç'ün PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1594 - K.2025-2026/1687 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ramazan Övüç'ün bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

24. E.2025/1079 – K.2025/1056

Futbolcu Rüştü Hanlı'nın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1593 - K.2025-2026/1686 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Rüştü Hanlı'nın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

25. E.2025/1080 – K.2025/1057

Futbolcu Tanju Çolak'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1439 - K.2025-2026/1532 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Tanju Çolak'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

26. E.2025/1081 – K.2025/1058

Futbolcu Ufuk Özcan'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1145 - K.2025-2026/1238 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Ufuk Özcan'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

27. E.2025/1082 – K.2025/1059

Futbolcu Yasin Davuş'un PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1153 - K.2025-2026/1246 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yasin Davuş'un bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

28. E.2025/1083 – K.2025/1060

Futbolcu Yunus Emre Kefeli'nin PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1157 - K.2025-2026/1250 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yunus Emre Kefeli'nin bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

29. E.2025/1084 – K.2025/1061

Futbolcu Yusuf Emre Alyaprak'ın PFDK'nın 20.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1656 - K.2025-2026/1749 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Yusuf Emre Alyaprak'ın bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

