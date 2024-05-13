Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Düzce'de Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali Sonuçları
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali, Düzce'de sona erdi. Turnuvaya 8 ilden 60 sporcu katıldı. Erkeklerde Sakarya birinci, Kırklareli ikinci, İstanbul üçüncü, Kocaeli dördüncü olurken, kızlarda birinciliği Düzce, ikinciliği Kırklareli, üçüncülüğü İstanbul, dördüncülüğü Kocaeli kazandı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Düzce'de düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası Bölge Finali sona erdi.
Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 8 ilden 60 sporcu katıldı.
Erkeklerde Sakarya birinci, Kırklareli ikinci, İstanbul üçüncü, Kocaeli dördüncü olurken, kızlarda birinciliği Düzce, ikinciliği Kırklareli, üçüncülüğü İstanbul, dördüncülüğü Kocaeli kazandı.