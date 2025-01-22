Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu TÜPRAŞ Stadı'nda ağırladı. Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar, turnuvada mağlubiyeti bulunmayan rakibini 4-1 yenerek tur şansını son haftaya taşıdı.

MERT GÜNOK 'DALYA' DEDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı. Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor maçında 99. karşılaşmasına çıkan 35 yaşındaki kaleci, İspanyol ekibine karşı da ilk 11'de yer aldı ve "dalya" dedi. 2020-2021 sezonundan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını terleten Mert Günok, 99 mücadelede kalesinde 115 gol gördü. Deneyimli kaleci, 33 maçta rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermedi. Mert Günok, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı karşılaşmadan önce 100. maç plaketini almak istemedi. Oyuncunun, plaketini daha sonra alacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN ANLAMLI PANKART

Siyah-beyazlı oyuncular, Athletic Bilbao ile oynanan karşılaşma öncesindeki ısınma bölümüne "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı. Beşiktaşlı futbolcuların bu pankartla sahaya çıkmaları tribünlerden alkış aldı.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada yer yer küçük boşlukların dışında tribünler doldu.

SANTRAYLA BERABER 1 DAKİKALIK SESSİZLİK

Beşiktaş taraftarı, dün Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için Athletic Bilbao maçının başlama düdüğüyle beraber tribünlerde 1 dakika boyunca sessiz kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Bolu'daki felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımız için santrayla birlikte 1 dakika boyunca Beşiktaşlı duruşu." ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Tüpraş Stadı'nda karşılaşma boyunca müzik çalınmayacağı aktarıldı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenler adına başlama düdüğünden önce Tüpraş Stadı'nda saygı duruşu yapıldı.

SOLSKJAER İLE İLK MAÇ, İLK GALİBİYET

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı. Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak Beşiktaş kariyerine galibiyetle başladı. Norveçli teknik adamın oynattığı futbol, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından alkış aldı.

RASHICA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş 17. dakikada golü buldu. Siyah-beyazlılarda Milot Rashica, Rafa Silva'nın pasında harika bir vuruşla fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

BOLU'YU HATIRLATTI, GOLE SEVİNMEDİ

Arnavut yıldız, bu golden sonra sevinmedi. Rashica, golün ardından Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlerin anısına kollarına taktıkları siyah bantı gösterdi. Bu hareket tüm futbolseverler tarafından alkış aldı.Milot Rashica'nın bu anlamlı hareketinin ardından Beşiktaş da bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulüp, yaptığı paylaşımda "Golden sonra Beşiktaşlı duruşu" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, etkileşim yağmuruna tutuldu ve kısa süre içerisinde viral oldu.

BİLBAO'DAN TARTIŞMALI GOL

Athletic Bilbao, Beşiktaş karşısında 45. dakikada Unai Gomez ile eşitlik golünü buldu. Söz konusu gol, ofsayt olduğu şüphesiyle incelendi. Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra ofsayt olmadığını tespit ederek orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı. Beşiktaş'ta futbolcular ofsayt incelemesi yapıldıktan sonra geçerli sayılan bu golden önce Gedson Fernandes'e yapılan müdahalenin faul olduğu yönünde itirazda bulundu. Hakem Weinbenger kararını değiştirmedi ve oyun yeniden başladı. Öte yandan siyah-beyazlılarda Arthur Masuaku, itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Bu gol, ilk yarının skorunu da belirledi ve devreye 1-1 eşitlikle gidildi.

ARNAVUT YILDIZ YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanırken Milot Rashica, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İlk golde olduğu gibi Rafa Silva'nın hazırladığı pozisyonda golü atan Rashica, takımını yeniden üstünlüğe taşımayı başardı ve skor 2-1'e geldi.

RAFA, ASİSTLERİNE BİR DE GOL EKLEDİ

Rashica'ya yaptığı 2 asistle yıldızlaşan Rafa Silva, güzel futbolunu bir de golle süsledi. Beşiktaş'ın çıktığı kontra atakta Rashica'nın sağ kanattan içeriye verdiği pasta topla buluşan Portekizli yıldız, ilk vuruşunda kaleciyi geçemese de seken topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.

SON SÖZÜ PENALTIDAN MARIO SÖYLEDİ

Beşiktaş, oyuna sonradan giren Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR incelemesiyle 90. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Joao Mario, fileleri havalandırdı ve talebeyi 4-1 yaparak maçın da sonucunu belirledi. Bu gol aynı zamanda Portekizli yıldızın siyah-beyazlılardaki ilk golünü attı.

PLAY-OFF ŞANSI SON HAFTAYA KALDI

Yeni hocası Solskjaer ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, lig aşamasında 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 18. sıraya yerleşti ve play-off umutlarını son haftaya taşıdı. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşılaşacak. Athletic Bilbao ise son hafta maçında Viktoria Plzen'i konuk edecek.

BILBAO AVRUPA'DA İLK KEZ KAYBETTİ

Lig aşamasında sadece 1 beraberliği olan ve diğer tüm maçlarını kazanan Athletic Bilbao ise bu sonuçla birlikte ilk yenilgisini aldı. 5 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk kez mağlup olan İspanyol kulübü, 16 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 2. sırada konumlandı.