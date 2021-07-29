Son dakika: Mersin'deki orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Son dakika: Mersin'deki orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: Mersin'deki orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mülhakatımız Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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