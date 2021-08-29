Son dakika haberleri! Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
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Son dakika haberleri! Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Son dakika haberleri! Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Ordu'nun Korgan ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun silahla öldürdüğü annesi, ağabeyi ve anneannesi, son yolculuklarına uğurlandı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun silahla öldürdüğü annesi, ağabeyi ve anneannesi, son yolculuklarına uğurlandı.

İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nin Eğlence mevkisinde dün F.Y'nin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren annesi Rahime ve ağabeyi Murat Y. ile anneannesi Cennet G'nin cenazesinin Ordu Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına alınan cenazeler, Korgan ilçesindeki Merkez Camisi avlusuna getirildi.

Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailenin yakınları ile Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz katıldı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Rahime ve Murat Y'nin cenazeleri Tepe Mahallesi'nde, Cennet G'nin cenazesi ise Aşağı Yaylacık Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Son dakika haberleri! Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Son dakika haberleri! Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Son dakika haberleri! Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Son dakika haberleri! Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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Son dakika haberleri! Ordu'da 14 yaşındaki çocuğun silahla vurarak öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi - Haberler
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