Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırını ve marketlerdeki kalabalık Boş sokaklar Polisin denetim yapması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırını ve marketlerdeki kalabalık
Boş sokaklar
Polisin denetim yapması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Kırıkkale'de cadde ve sokaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen