Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:55

Son dakika haber: Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırını ve marketlerdeki kalabalık Boş sokaklar Polisin denetim yapması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırını ve marketlerdeki kalabalık

Boş sokaklar

Polisin denetim yapması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Kırıkkale'de cadde ve sokaklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberleri | KIRIKKALE - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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