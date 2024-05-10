Kırıkkale'de Kaçak Ürün Ticareti Operasyonu: 38 Bin 800 Makaron ve Bin 555 Cinsel İçerikli Ürün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince, 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaçak ürün ticareti operasyonunda 38 bin 800 adet makaron ile bin 555 adet cinsel içerikli ürün ve 40 litre sahte alkol ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. 3-9 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 38 bin 800 adet makaron, bin 555 adet cinsel içerikli ürün, 40 litre de sahte etil alkol ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE