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Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Silah Mermisi ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, bir iş yerinde yapılan aramada binlerce uzun namlulu silah mermisi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, özel bir kargo şirketinde de etil alkol ve alkol yapım kitleri bulundu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi, ruhsatsız tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yeri ve eklentilerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve buna ait fişek ile valiz ve poşet içerisinde 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi buldu.

Öte yandan, özel bir kargo şirketinde ise 10 litre etil alkol ve 3 alkol yapım kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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