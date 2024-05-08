Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 112 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde bir haftada 112 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-7 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 6 bin 420 hususi, bin 798 ticari ve bin 354 yük ağır vasıta araç kontrol edildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 112 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KIRIKKALE