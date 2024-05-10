Kırıkkale'de Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şüpheliler Tutuklandı

Kırıkkale'de üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Ednilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalanan iki şüphelinin üzerinde 106.67 gram metamfetamin ve 21 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı. - KIRIKKALE