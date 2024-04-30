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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda bin 311 sentetik ecza hapı, 9,55 gram metamfetamin ve 3,84 sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir hafta da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bin 311 sentetik ecza hapı, 9,55 gram metamfetamin, 3,84 sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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