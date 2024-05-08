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Kırıkkale'de Sahte Bandrollü Makaron Operasyonu

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte bandrollü 33 bin 200 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda sahte bandrollü 33 bin 200 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde bir şahsın kaçak makaron bulundurduğu tespit edildi. Ardından söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, sahte bandrollü olduğu tespit edilen 33 bin 200 adet makaron ele geçildi. Gözaltına alınan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Operasyon Makaron Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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