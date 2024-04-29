Kırıkkale'de 11 zanlıdan 5'i tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri 22-28 Nisan'daki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 183 zanlı yakalanarak haklarında yasal işlem yaptı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı, 5'inin tutuklandığı operasyonlarda, 6 bin 600 kişi ve 117 araç sorgulandı.

Faili meçhul 3 hırsızlık olayı aydınlatıldığı çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 43 fişek, 7,2 gram sentetik uyuşturucu ve 51 sentetik hap ele geçirildi.