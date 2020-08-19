Son dakika haberleri: 65 YAŞ ÜSTÜ, MASKE TAKMAYAN GENÇLERİ KAYMAKAMA ŞİKAYET ETTİ Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs denetimlerinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, maske takmayan gençleri Kaymakam Cafer Sarılı'ya şikayet etti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs denetimlerinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, maske takmayan gençleri Kaymakam Cafer Sarılı'ya şikayet etti. Gerekenin yapıldığını söyleyen Sarılı, "Bazı genç arkadaşlarımızın kurallara uymadığını gördük, onlara da gerekli uyarıları yaptıkö dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde başlattığı denetimler, 'Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de Kaymakam Cafer Sarılı, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk'ün de katılımıyla yapıldı. Atatürk Meydanı, Kemalettin Mahallesi ve Omurtak Caddesi'ndeki iş yerleri denetlendi. Sosyal mesafe, maske kullanımı, dezenfektan ve temizlik malzemesi kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan iş yerleri uyarıldı.

GENÇLERİ ŞİKAYET ETTİLER

Kaymakam Cafer Sarılı'yı karşılarında gören özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gençlerin maske takmadığını belirterek soruna çözüm bulmalarını istedi. Bunun üzerine Sarılı, gerekenin yapıldığını uymayanlara para cezasının kesildiğini belirterek, "Büyük denetimimizin 3'üncüsünü bugün gerçekleştirdik. Daire müdürü arkadaşlarımla beraber çarşı alanında hem esnafımıza hayırlı işler diledik, hem vatandaşlarımızla konuştuk. Bugün Çorlumuzda tam 29 tane ekip sahada. 29 ekip denetim yapıyor. Temizlik, maske ve mesafe konularında esnaf arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın uyup uymadığı konusunda bir denetim yapıyor. Gördüğümüz kadarıyla Çorlumuzda, geçtiğimiz hafta da bunu görmüştük, bu hafta da bunu gördük. Çorlumuzda nerdeyse yüzde 100'e yakın bir kurallara uyma söz konusu. Zaten bunun neticesini de olumlu yönde alıyoruz. Bazı genç arkadaşlarımızın kurallara uymadığını gördük, onlara da gerekli uyarıları yaptık. İnşallah elbirliğiyle önce Çorlumuzdan, sonra ülkemizden Türkiyemizden, sonra da dünyadan koronavirüs belasını defedeceğizö dedi.Vatandaşların denetimlerden çok memnun olduğunu söyleyen Kaymakam Sarılı, "Vatandaşlarla konuştuğumuzda bu denetimlerin her gün olmasını istiyorlar. Ama tabi bu kamu görevlilerinin bunun dışında yapması gereken görevler de var. Her gün ilçemizde denetim yapan, sadece bu işle görevlendirilen arkadaşlarımız da var. Bu denetimler devam edecek. İnşallah zafer insanlığın olacak, bizim olacak inşallah. Buna inanıyoruz ve vatandaşlarımıza da bu konuda güveniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA