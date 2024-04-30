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Çerkezköy'de Yeşil Reçeteyle Satılması Gereken 1302 Hap Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı. Zanlının daha önce uyuşturucu imal ve ticareti suçundan hapis cezası olduğu belirlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksinin durdurulması sonrası yolcu E.K, araçtan inerek kaçmaya başladı.

Ekipler, şüphelinin kaçarken yere attığı yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirdi.

Kovalamacanın ardından yakalanan E.K, işlemleri için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada E.K'nin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çerkezköy Tekirdağ Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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