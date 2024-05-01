Tekirdağ'da Üst Aramasında 134.7 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerinin yaptığı üst aramasında şüpheli üzerinde 134.7 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından şüphe üzerine kaba üst araması yapılan S.Ö. isimli şüphelinin üzerinden net ağırlığı 134.7 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayın ardından S.Ö. isimli şüpheli gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürülerek hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ