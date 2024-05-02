Tekirdağ Kapaklı'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araç içerisinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 142 fişek ele geçirildi.

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Şinasi Sokak üzerinde meydana geldi. Devriye görevini ifa eden polis ekipleri şüphelendikleri 16 BDY 322 plakalı araç içerisinde arama gerçekleştirdi.

Gözaltına alındı

Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet boş şarjör ve 142 adet fişek ele geçiren ekipler araç içinde bulunan D.B isimli şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ