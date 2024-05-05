Tekirdağ'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Tekirdağ'da onlarca bisiklet sever, bağımlılıklar çerçevesinde 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda buluşarak şehirde 8 kilometre bisiklet sürdü.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından bağımlılıklarla mücadele ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durması amacıyla 81 ilde eş zamanlı 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Tekirdağ'da da onlarca bisiklet sever Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanda bir araya geldi. Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu.

Soykırlı açıklamasında, "Yeşilay Genel Merkezimizin her yıl düzenli olarak yapmış olduğu ve bu yılda 11'incisini gerçekleştirmiş olduğumuz bisiklet turumuz var. Bugün inşallah kazasız belasız çarşı içerisine çıkacağız. 8 kilometrelik bir tur. Tabii her şeyin başı sağlık. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlıklı bir nesilde bizim için sağlıklı bir gelecek oluyor. Sağlıklı nesil ve sağlıklı geleceğinde bağımlılıklardan uzak durması gerekiyor" dedi.

Açıklamaların ardından onlarca bisikletsever, 'Sağlığın keyfini bisikletle sürelim' sloganıyla pedallara bastı. - TEKİRDAĞ