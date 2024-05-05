Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da onlarca bisiklet sever, bağımlılıklar çerçevesinde 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda buluşarak şehirde 8 kilometre bisiklet sürdü. Yeşilay Genel Merkezi tarafından bağımlılıklarla mücadele ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durması amacıyla düzenlenen etkinlikte bisikletseverler, sağlıklı bir gelecek için pedallara bastı.

Tekirdağ'da onlarca bisiklet sever, bağımlılıklar çerçevesinde 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda buluşarak şehirde 8 kilometre bisiklet sürdü.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından bağımlılıklarla mücadele ve gençlerin bağımlılıklardan uzak durması amacıyla 81 ilde eş zamanlı 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi. Tekirdağ'da da onlarca bisiklet sever Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanda bir araya geldi. Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da etkinliğe katılarak açıklamalarda bulundu.

Soykırlı açıklamasında, "Yeşilay Genel Merkezimizin her yıl düzenli olarak yapmış olduğu ve bu yılda 11'incisini gerçekleştirmiş olduğumuz bisiklet turumuz var. Bugün inşallah kazasız belasız çarşı içerisine çıkacağız. 8 kilometrelik bir tur. Tabii her şeyin başı sağlık. Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlıklı bir nesilde bizim için sağlıklı bir gelecek oluyor. Sağlıklı nesil ve sağlıklı geleceğinde bağımlılıklardan uzak durması gerekiyor" dedi.

Açıklamaların ardından onlarca bisikletsever, 'Sağlığın keyfini bisikletle sürelim' sloganıyla pedallara bastı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tekirdağ Yerel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title