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Tekirdağ'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Tekirdağ'da İsmetpaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İsmetpaşa Bulvarı üzeri Akay Sokak yol ayrımında meydana geldi. Y.K. idaresindeki 34 YK 835 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 59 AAD 375 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan otomobil sürücüsü Y.K., olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Y.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Tekirdağ İtfaiye Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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