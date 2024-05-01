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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden 'Koşamayanlar İçin Koş' Etkinliği

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından düzenlenen 'Koşamayanlar İçin Koş' etkinliğinde, öğrenciler ve akademisyenler bir araya geldi. Omurilik felcinin tedavisine destek sağlayan etkinlikte, dayanışma ve sosyal sorumluluk vurgulandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından "Koşamayanlar İçin Koş" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Sosyal Aktiviteler Topluluğu ve Tıp Sanat Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, öğrenciler ilgi gösterdi.

NKÜ Spor Kompleksi önünden başlayıp kampüs içerisindeki güzergah takip edilerek başlangıç noktasında sona erdirilen etkinliğe, akademisyenler de destek verdi.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan "Koşamayanlar İçin Koş" etkinliğinde, dayanışma ve sosyal sorumluluk konuları ön plana çıkarıldı.

Kaynak: AA / Spor

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Spor Güncel Haberler

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