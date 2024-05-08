Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Jandarma Ekipleri Tarafından Sahte Alkol Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, toplamda 344 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 344 litre sahte alkol ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene Vakıflar Mahallesi'nde F.M. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 112 litre el yapımı rakı, 209 litre el yapımı şarap ve alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Süleymanpaşa Altınova Mahallesi'nde bulunan Y.E. ve Topağaç Mahallesi'nde T.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada, 23 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Olayda 3 şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title