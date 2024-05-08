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Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da polis ekipleri, durdurdukları bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirdi ve otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı.

Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler aracın bagajında yaptığı aramada, 436 gram sentetik uyuşturucu ve 21 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü S.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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