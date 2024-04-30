Çorlu'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kavgada 4 kişi yaralandı. Muhittin Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kişi ile bir otomobilden inen üç kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumları iyi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürüyen E.U. ile bir otomobilden inen S.T, U.T. ve M.T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.