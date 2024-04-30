Çorlu'da çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürüyen E.U. ile bir otomobilden inen S.T, U.T. ve M.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.