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Tekirdağ'da Kaşar Peyniri Çalan Hırsızlar Yakalandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir süt ürünleri firmasından 15 bin Lira değerinde kaşar peyniri çalındı. Polis ekipleri, suç kaydı olan iki hırsızı güvenlik kameraları ve saha çalışmaları sonucu tespit etti. Hırsızlar, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı ve tutuklandı.

Tekirdağ'da 47 ve 25 adet suç kaydı olan iki hırsız 15 bin Lira değerinde kaşar peyniri çalınca yakayı ele verdiler.

Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir süt ürünleri firmasına ait olan araçtan 15 bin Lira değerinde kaşar peyniri çalındığı ihbarını alan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri gerçekleştirdikleri saha çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu hırsızlık olayını 25 suç kaydı olan D.V. ve 47 suç kaydı olan O.D. isimli suç makinası hırsızların gerçekleştirdiğini tespit ettiler.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen D.V. ve O.D. isimli iki hırsızlık zanlısı Polis ekiplerinin yaptığı operasyonun ardından çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandılar.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, D.V. ve O.D. isimli iki suç makinası emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Saray Güvenlik Cezaevi Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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