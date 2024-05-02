Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadelede uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ilçesine bağlı Hatip, Reşadiye, Şeyhsinan ve Yenice Mahallelerinde M.H. ve R.E.D. isimli şahısların evlerinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 470 gram skunk, 6 kök kenevir, 4 litre bitki gübresi, 1 adet kenevir öğütme aparatı,20 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet hassas terazi,1 adet 9 mm. çapında tabanca,4 adet tabanca fişeği, 245 bin 250 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Çorlu Türkgücü Mahallesinde de Ş.E. isimli şahsın aracında 6 gram esrar ele geçirildi.

Ergene Velimeşe Mahallesi Koru Piknik Alanı mevkiinde T.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2.49 gram bonzai ele geçirildi.

Toplamda 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ