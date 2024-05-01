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Tekirdağ'da 4 Milyon TL Değerindeki Kabloyu Çalan Hırsızlar Yakalandı

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Tekirdağ'da Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, 4 milyon TL değerindeki 1 buçuk ton sanayi tipi kabloyu çalmakla suçlanıyor. Şüpheliler tutuklandı.

Tekirdağ'da 4 milyon TL değerinde 1 buçuk ton sanayi tipi kabloyu çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahmekece tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Ergene ilçesi D100 karayolu üzerinde seyir eden bir aracın daha önceki tarihlerde Ergene ve Çorlu'da kablo hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edildi. Ekiplerin "dur" ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yaya olarak kaçmaya başlayan 2 şüpheli, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, araçta ise çalıntı yaklaşık 4 milyon TL değerinde 1 buçuk tonluk sanayi tipi bakır kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Jandarma Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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