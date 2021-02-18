Son dakika haberi! BIST100 yüzde 0.38 yükseldi, dolar 6.99 lirada

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,544 ve 1,562 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.38 artışla 1,546.41 puanda tamamladı.