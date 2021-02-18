Son dakika haberi! BIST100 yüzde 0.38 yükseldi, dolar 6.99 lirada
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,544 ve 1,562 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.38 artışla 1,546.41 puanda tamamladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,544 ve 1,562 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.38 artışla 1,546.41 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.59 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.73 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.28 eksideydi.
Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi."Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5.0 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir" denilen açıklamada, sıkı para politikası duruşunun bu şekilde sürdürülmesinin fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği vurgulandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 artışla, Ocak ayındaki 83.3 düzeyinden Şubat ayında 84.5'e yükseldi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9225 lira ve en yüksek 7.0009 lirayı gördükten sonra, 6.99 – 7.00 lira aralığında,euro en düşük 8.3828 lira ve en yüksek 8.4453 lirayı gördükten sonra, 8.44 – 8.45 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6569 lira ve en yüksek 9.7602 lirayı gördükten sonra 9.75 – 9.76 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20355 - 1.20901 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20729 düzeyindeydi.Kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yılında yüzde 12.9 artışla 138.7 milyar dolara yükseldi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 188.8 milyar dolar düzeyindeydi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.1 artarak 58 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1.0 artarak 59.3 milyar dolara çıktı.Bu dönemde bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, yüzde 17.3 artarak 8.9 milyar dolara yükseldi.Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4.6 azalarak 20.1 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1.1 azalışla 13.2 milyar dolara geriledi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 15.3 artışla 15.7 milyar dolara yükseldi.Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da yüzde 5.4 artarak 53.4 milyar dolara yükseldi.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 2.5 artarak 25.6 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2.5 artarak 91.7 milyar dolara yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı